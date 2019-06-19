المشدد 3 سنوات لـ 3 عاطلين لحيازتهم "بانجو" بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 3 عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات، لإتجارهم في المواد المخدرة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 6090 لسنة 2019 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أيمن م ت"، و"أحمد ع ع"، و"علاء م ع" عاطلين، مقيمين بمنيا القمح، بحوزتهم كمية من مخدر "البانجو" بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.