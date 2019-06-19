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المرور: فتح حارة بمحور 26 يوليو لحين رفع حطام حادث 4 سيارات باتجاه اكتوبر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:42 م
المرور: فتح حارة بمحور 26 يوليو لحين رفع حطام حادث 4 سيارات باتجاه اكتوبر محور 26 يوليو -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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فتحت الإدارة العامة للمرور، حارة مرورية بمحور 26 يوليو اتجاه اكتوبر، بعد ظهور كثافات مرورية بالطريق ناتجة عن تصادم 4 سيارات، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق سيارة بسبب الحادث، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة المرور، فيما تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى.

 

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو، بحادث تصادم 4 سيارات، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بانتقال الأوناش والخدمات لإزالة حطام الحادث، وتنظيم حركة السيارات.

 

 


حادث مرورى بالمحور

زحام مرورى بمحور 26 يوليو

حريق سيارة

سيارات اسعاف لنقل المصابين

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