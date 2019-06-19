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المجلس القومى للأمومة بكفر الشيخ: الزواج المبكر قنبلة موقوتة فى المجتمع

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:39 ص
المجلس القومى للأمومة بكفر الشيخ: الزواج المبكر قنبلة موقوتة فى المجتمع منسق المجلس القومى للأمومة في كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال صبرى عبدالمنعم، مدير لجنة حماية الطفل، ومنسق المجلس القومى للأمومة والطفولة في كفر الشيخ، إن الزواج المبكر قنبلة موقوته في المجتمع ونحاربه بكل استطاعتنا، ونوقف كافة إجراءات الزواج بالطرق القانونية بعد رصد الحالات وإبلاغ النيابة المختصة.
 
وأضاف عبدالمنعم ، لـ "اليوم السابع"، رصدنا عشرات الحالات بقرى ومدن المحافظة، ولايقتصرالأمر على القرى فقط ولكن هناك بعض المدن نرصد مثل تلك الحالات، مؤكداً أن مهمتنا تبدأ عند تلقينا معلومات عن نية الأسرة عقد الزواج المبكر للطفلين، ونتوصل لسن الحقيقي لكلا الطفلين قبل إتمام الزواج ونتخذ الإجراءت الكفيلة بإيقافه من خلال النيابة العامة.
 
وتابع عبدالمنعم، أنه أخر ما تم رصده ، إقامة عرس في 17 يوليو من الشهر المقبل لعروس عمرها 14سنة ونصف، فتقدم ببلاغ إلى المستشار محمود فؤاد، رئيس نيابة الأحداث، قيد برقم 156780/9، وعقب حصوله على كارت دعوة لزفاف ستعقده أسرة الطفلة تعتزم في مساء 17 يوليو المقبل في منزل الأسرة بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على شهادة ميلاد العروس، وتأكد أنها لا تزال طفلة، فهي من مواليد 15 ديسمبر 2004، كما حصل على نسخة من دعوة الزفاف، ودرس الموضوع بكافة تفاصيله من خلال لجنة برئاسته، وعضوية أمانى مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل، وأمل حمادى، الخبير النفسى في اللجنة، وشيماء غازى، الأخصائى الاجتماعى في اللجنة، وتم إعداد تقرير فنى شامل بالواقعة لعرضه على نيابة الأحداث، كما تم إبلاغ خط نجدة الطفل في المجلس القومى للطفولة والأمومة في القاهرة بالبلاغ ورقمه.
 
وأضاف عبدالمنعم، ستسدعي النيابة أسرة الطفلة اليوم الأربعاء، للإدلاء بأقوالهم في المحضر المحرر ، مؤكداً أن الدولة تهتم بمنع الزواج المبكر وفق إجراءات قانونية، مشيراً إلى أن جميع لجان حماية الطفل بمراكز ومدن المحافظة تعقد الندوات المتعددة بالقرى والمدن وبالمدارس للتوعية بخطورة الزواج المبكر.
 
لجنة حماية الطفل (1)
لجنة حماية الطفل 

لجنة حماية الطفل (2)
لجنة حماية الطفل 

لجنة حماية الطفل (3)
لجنة حماية الطفل

لجنة حماية الطفل (4)
لجنة حماية الطفل 

 


كفر الشيخ

زواج مبكر

احداث

لجنة حماية الطفل

الزواج المبكر

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