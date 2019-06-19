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المجلس الانتقالى السودانى: مستعدون للرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:01 م
المجلس الانتقالى السودانى: مستعدون للرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة الفريق عبد الفتاح البرهان - رئيس المجلس الانتقالى فى السودان
كتب ـ سمير حسنى

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أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، رفضه التام للتدخلات الخارجية فى شئون بلاده، قائلا:"التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى أمر مرفوض لن نقبله، وكل حلول الأزمة يجب أن تكون سودانية، خاصة أن الوطن ملىء بالخبرات والوطنيين".

 

وأبدى رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، استعداده لرقابة دولية على الانتخابات المقبلة.

 

وحول العملية التفاوضية مع القوى الثورية، قال "البرهان" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء:"جاهزون لإجراء أى مفاوضات، ولكن لن نقبل بأى حل يُقصى أى طائفة من طوائف الشعب السودان، ويجب أن يكون مرضيا لكل طوائف الشعب، كما لن نضع عراقيل أمام عملية التفاوض".


المجلس الانتقالى فى السودان

الفريق عبد الفتاح البرهان

السودان

الجيش السودانى

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