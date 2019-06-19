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المتهم بسرقة دراجات نارية فى المعادى: "ببيعهم لتاجر بثمن بخس"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:06 م
المتهم بسرقة دراجات نارية فى المعادى: "ببيعهم لتاجر بثمن بخس" سرقة دراجة نارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة تامر عاشور، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك .

اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسول توصيل الأسلاك وبيعها لأحد التجار بثمن بخس .

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص 33 سنة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليها، واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


المعادى

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