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المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا شابًا رفض دفع إتاوة لهم بسوق فى الشرقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:05 م
المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا شابًا رفض دفع إتاوة لهم بسوق فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص، بالسجن المؤبد لقيامهم بقتل شاب من قرية الأعراس بمركز منيا القمح، لرفضه دفع إتاوة لهم أثناء قيامه بفرش ملابس بالسوق.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية ليوم 24 من شهر يوليو سنة 2018، جنايات منيا القمح، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بوصول شاب عمره 27 سنة للمستشفي العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات قيام كل من" أ م خ" و "م أ" و" م م س" مقيمين دائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، وبداخلها 4 طلقات وتوجه إلي المجني عليه أثناء تواجده علي  الفرش الخاص به لبيع الملابس، مطابين إياه بدفع إتاوة، وعندما رفض حدث بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وتوفي متأثرا بإصابته، ووبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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