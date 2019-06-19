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القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:44 ص
القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا المصرى ابراهيم صابر ابراهيم الديب المتوفي بإيطاليا
كتب محمود راغب

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وصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصرى إبراهيم صابر إبراهيم الديب، المتوفى بإيطاليا، على رحلة مصر للطيران رقم 706.

وحرص مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعى.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى من مواليد 29 أبريل 1966، من ميت عمو ، محافظة الدقهلية وتوفى فى ميلانو بتاريخ 11 يونيو الجاري، ويقوم مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات أسرة المتوفى لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"  ولدى صاحب العمل.

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ايطاليا

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