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القومى للأمومة والطفولة: مواجهة ختان الإناث بمنظومة توعوية مع الوزارات المختلفة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:43 م
القومى للأمومة والطفولة: مواجهة ختان الإناث بمنظومة توعوية مع الوزارات المختلفة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن مصر تعتز دائماً بكونها قلب وجزء أصيل من أفريقيا، وتسعى من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى على تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول القارة في مختلف المجالات.
 
وقالت العشماوى اليوم  إن مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتزمت بالمعاهدات الدولية وأرست الأطر التشريعية، والاستراتيجيات الوطنية التى تحمى الأطفال من كافة أشكال العنف، وشمل ذلك ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التى أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبى الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.  
 
وتابعت " العشماوى" أن آليات الحماية والتوعية بخطورة الختان توجت الشهر الماضى بإطلاق اللجنة الوطنية المشتركة للقضاء على ختان الإناث، والتي تعمل من منظور تفاعلي مع كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية والمجتمع المدني لتسريع وتيرة القضاء على ختان البنات وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الأفريقية للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث.
 
ولفتت "العشماوى" إلى أنه خلال قمة واجدوجو العام الماضى تم الإعلان عن الرفض التام لتواصل الصمت حول ختان الإناث، مستطردة: "اليوم نعلي معاُ أصواتنا والتزامنا، ونركز خبرتنا وعملنا لننجح فى حماية أطفالنا، فلا مجال للإخفاق، ولا مكان لزواج الأطفال وختان البنات فى قارتنا".

الامومة والطفولة

ختان الاناث

الوزارات

المنظمات الدولية

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