القطاع الفندقى: بطولة الأمم تضاعف الليالى السياحية الأفريقية خلال 2019

كتبت آمال رسلان

قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتى ستقام على أرض مصر، أكد مصدر بالقطاع الفندقى أن البطولة ستؤدى إلى طفرة فى عدد الليالى السياحية الإفريقية فى مصر خلال العام الجارى، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أنها ستتضاعف خلال شهرى يونيو ويوليو، ثم سترتفع من جديد بداية من سبتمبر، حيث يتم جنى ثمار حملات الدعايا والترويج التى ستقوم بها وزارة السياحة على هامش البطولة.

وأشار المصدر إلى أهمية السياحة الأفريقية الوافدة إلى مصر، والتى تعد من الأسواق المستهدفة من قبل قطاع السياحة، لافتا إلى أنها شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت عدد الليالي السياحية للأفارقة فى مصر بنسبة 290% ما بين عامي 2016 و2018.

وأكد المصدر أهمية الحملات الترويجية التى ستقوم بها وزارة السياحة على هامش البطولة، وخاصة استغلال صور اللاعبين الأفارقة فى المناطق السياحية والأثرية، والذى سيشجع السياحة الإفريقية لمصر ويعمل على زيادة الأعداد خلال 2019، فاستغلال شعبية وحب الجمهور لنجوم كرة القدم يكون له أثر كبير.

ولفت إلى أهمية السياحة للقارة الإفريقية بوجه عام، حيث ساهمت خلال 2018 ب9.6 مليار دولار، واستطاعت توفير 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وبلغ حجم مساهمة القطاع في استثمار رأس المال الأفريقي في 2018 إلى 28.8 مليار دولار، وارتفعت نسبة السياحة الوافدة للقارة الأفريقية بنسبة 100% بينما زاد الإنفاق السياحي بنسبة 150%في نفس الفترة.