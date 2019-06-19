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القبض على 7 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة وباعوا سماعات للغش

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:12 ص
القبض على 7 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة وباعوا سماعات للغش احد المتهمين عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة الأمن جهودها لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وتمكنت من ضبط 7 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة والترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.
 
 
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين البلينا ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.
 
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم في المحلة بالغربية لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.
 
 
وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص، سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته (سماعة صغيرة الحجم).
 
 
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش ، وبحوزته (2سماعه صغيرة الحجم).
 
 
وجاء من ضمن نتائج الحملات الأمنية ضبط شخص أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش ، وبحوزته (3علب فارغة لسماعات صغيرة الحجم).
 
 
أحد الأشخاص المقبوض عليهم
أحد الأشخاص المقبوض عليهم

أحد المتهمين في القضية
أحد المتهمين في القضية

أحد المتهمين
أحد المتهمين

أحد المقبوض عليهم بالقضية
أحد المقبوض عليهم بالقضية

أحد المقبوض عليهم
أحد المقبوض عليهم

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

متهم
متهم

مضبوطات
مضبوطات
 
 

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