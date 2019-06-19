القبض على عاطل بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط عاطل لقيامه بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص 33 سنة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" بإرتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية ، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليها، وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.