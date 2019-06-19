سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى المعادى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:39 م
القبض على عاطل بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى المعادى دراجات بخارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط عاطل لقيامه بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص 33 سنة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" بإرتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية ، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليها، وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سرقة دراجات بالمعادى

جريمة سرقة

مباحث المعادى

امن القاهرة

سرقة دراجة بخارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية والهواتف بأبو النمرس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:42 م

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية والهواتف بأبو النمرس

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:27 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:35 م

الإعدام شنقا لخراط متهم بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:33 م

كاميرات المراقبة تكشف عن عصابة سرقة الدراجات البخارية بالشيخ زايد

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة