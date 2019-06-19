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"الفلاحين الزراعيين": افتتاح 10 مشروعات خدمية لتجارة الجملة بالصعيد قريبا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:32 م
"الفلاحين الزراعيين": افتتاح 10 مشروعات خدمية لتجارة الجملة بالصعيد قريبا مجمع استهلاكى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن عام 2019 سوف يشهد افتتاح نحو 10 مشروعات خدمية وفروع متطورة لتجارة الجملة والهايبر ماركت فى محافظات الصعيد والوجه القبلى، التى تشمل محافظات الأقصر، وسوهاج، والمنيا، وأسوان وغيرها من المحافظات الأخرى.

وأوضح النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن هذه المشروعات والمجمعات الاستهلاكية ستحقق طفرة قوية فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتعتبر رمانة الميزان لإعادة التوازنات فى الأسواق المحلية ومنع انفلات الأسعار، لافتا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين نجحت فى طرح كميات إضافية من منتجات العيد والكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية  تزامنا مع عيد الفطر المبارك،  بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بأسعار المنتجات نفسها فى الأسواق. 

وأوضح أمين عام الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بزيادة طرح كميات الأرز الأبيض بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى وطرح الكيلو المعبأ بسعر 9 جنيهات بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع والمنتجات بمحافظات الوجه البحرى، وهو ما انعكس بالإيجاب على المواطنين خلال الأيام الماضية، كما تم طرح السلع والمنتجات الغذائية بشكل مستمر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى توفير كل المنتجات والسلع الغذائية والدواجن واللحوم للمواطنين من خلال منافذ وزارة التموين وشركاتها وفروع مشروع جمعيتى، وتوفير الشركة العامة للجملة كل السلع والاحتياجات الأساسية فى محافظات الوجه البحرى.

 


نقابة الفلاحين

السلع الغذائية

المجمعات الاستهلاكية

الشركة القابضة

المنتجات الغذائية

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