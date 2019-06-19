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الضربة الموجعة.. شرطة أبوظبى تنفذ أكبر عملية لضبط مخدرات.. فيديو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:06 م
الضربة الموجعة.. شرطة أبوظبى تنفذ أكبر عملية لضبط مخدرات.. فيديو أبو ظبى
كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

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فى أكبر عملية أطلقت عليها الضربة الموجعة، ضبطت شرطة أبوظبي 423 كيلو جراماً من مخدري "الهيروين والكريستال"، مخبأة بتجاويف سرية في قطع غيار المركبات، في عملية تعدّ الأكبر على مستوى الدولة، قبضت خلالها على عصابة مكونة من 12 أسيوياً في أنحاء متفرقة من الدولة، بحوزتهم الكمية المضبوطة ونصف مليون من الأقراص المخدرة "الكبتاجون".

 

وبحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية، قال العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، إنه تم إطلاق اسم "الضربة الموجعة" على العملية نظراً للنجاح الباهر الذي حققته على مدى شهور من الرصد والمتابعة، أسفرت عن توجيه ضربة استباقية غير متوقعة للمروجين.

 

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة والعمليات السرية، التي تم تنفيذها وفق خطط محكمة، كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة، لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

 

 


ابو ظبى

الامارات

مخدرات

الضربة الموجعة

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