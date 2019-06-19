الصين تستضيف منتدى دوليا لمكافحة الإرهاب بمشاركة 31 دولة

بكين (أ ش أ)

افتتحت الصين منتدى مكافحة الإرهاب الدولى فى العاصمة (بكين) تحت عنوان "قنص القوات الخاصة"، بمشاركة أكثر من 240 مندوبا من الجيش والقوات الشرطية من 31 دولة بما فيها فرنسا وباكستان وأوزبكستان.



وقال نائب قائد قوات الشرطة المسلحة للشعب الصينى تشين تيان - فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن المنتدى، الذي يستمر أربعة أيام ويحمل اسم منتدى السور العظيم الدولى لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى بناء منصة تعاون بين مختلف الدول لمشاركة التجارب وتحسين قدرات التعامل مع الحوادث الإرهابية بشكل فعال وضمان الأمن الوطنى والاستقرار الاجتماعى.



وأضاف تيان أن الصين ستعمل بشكل منفتح وفعاليات عملية لجعل المنتدى منصة للتعاون الدولي، يتم خلاله مشاركة التجارب وتحسين القدرات لتنفيذ المهام المختلفة بشكل فعال، وإفادة الشعوب فى جميع الدول.



ومن المخطط أن يحضر المندوبون المشاركون خمس جلسات، مع استعراض عروض تدريبية عسكرية، وزيارة منشآت تدريبات لمكافحة الإرهاب.