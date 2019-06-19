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الصين تدعو المجتمع الدولى لمراعاة احتياجات سوريا لمكافحة الإرهاب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:52 ص
الصين تدعو المجتمع الدولى لمراعاة احتياجات سوريا لمكافحة الإرهاب الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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دعا الوزير المفوض والمنسق السياسى لبعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة ياو شاو جيون، المجتمع الدولى إلى مراعاة احتياجات سوريا لمكافحة الإرهاب عند حل المشاكل فى شمال غرب البلاد.

وقال جيون – فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء - إنه "يجب على المجتمع الدولى أن يراعى احتياجات سوريا الشاملة لمكافحة الإرهاب ووحدة أراضيها ومستقبلها عند السعى إلى التوصل إلى حل شامل وطويل الأمد لقضايا الإرهاب والمسائل الإنسانية فى شمال غرب البلاد".

وأضاف جيون، إن محاولات الجماعات الإرهابية (توسيع نطاق نفوذها من خلال شن هجمات متكررة) تعرض أعمال الإغاثة الإنسانية للخطر وتقوض الوضع الأمنى فى المنطقة، وتابع أن الوضع الإنسانى فى شمال غرب سوريا لا يمكن فصله عن قضايا مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الصين تدعم الجهود الرامية إلى اعتماد معايير موحدة لمكافحة المنظمات الإرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولى.

وأعرب جيون، عن قلق بلاده إزاء التأثير السلبى للعقوبات الاقتصادية على حياة الشعب السورى، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية مواصلة دفع العملية السياسية.

 

 

 


مكافحة الارهاب

المبعوث الصينى للامم المتحدة

الحرب فى سوريا

تنظيمات ارهابية

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