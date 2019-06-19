الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع هولندا

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية تعزيز العلاقات مع هولندا..مشيرا إلى أنها كانت دائما في مقدمة علاقاتها مع الدول الغربية.

وقال وانغ –خلال لقائه مع وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" في العاصمة (بكين) اليوم الأربعاء- إن مجالات التعاون بين الصين وهولندا واسعة جدا، وإن البلدين أقاما شراكة مفتوحة وعملية..مضيفا : إن زيارة بلوك للصين ستعزز التفاهم والثقة المتبادلين بين البلدين ، وستدفع العلاقات الثنائية قدما.

من جانبه..قال وزيرالخارجية الهولندي إن الصين وهولندا تتعاونان في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، وتربطهما علاقات تعاون كبيرة في التجارة والتبادلات الشعبية..معربا عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" الصينية قبل يومين.