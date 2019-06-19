سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تعدم 4 أطنان أغذية فاسدة بالمنشآت الغذائية بالساحل الشمالى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:58 ص
الصحة تعدم 4 أطنان أغذية فاسدة بالمنشآت الغذائية بالساحل الشمالى أغذيه فاسدة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 4 أطنان و215 كجم أغذية متنوعة بالإضافة إلى 1888 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية على عددٍ من المنشآت الغذائية بالساحل الشمالي.
 
 الحملات تأتي لاحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بالمناطق الساحلية تزامناً مع فصل الصيف، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على الشهادات الصحية اللازمة، أو المنشآت ذاتها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشان.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 179 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ورفع وعي متداولي الأغذية بثقافة سلامة الغذاء، حيث تم سحب 19 عينة أغذية متنوعة للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم ضبط 52 كيلو و200 جرام أغذية للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 752 محضر جنح صحية حيال المخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشان، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 93 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.

الصحة

الطب الوقائى

الأغذية

الساحل الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة ببنى سويف": اعدام 562 كيلو أغذية فاسدة وغلق 15 منشأة طبية مخالفة

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:24 م

تموين الجيزة يضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والدقيق المهرب

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:44 م

مراقبة الأغذية بالشرقية: إعدام 883 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر

الخميس، 13 يونيو 2019 11:02 م

صور.. إغلاق 5 مصانع آيس كريم وإعدام 1350 كيلو أغذية فاسدة بمركز المنصورة

الخميس، 13 يونيو 2019 07:27 م

تحرير 20 محضر وإعدام أغذية فاسدة بحملة بكورنيش النيل بالقناطر الخيرية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة