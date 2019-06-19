الصحة تعدم 4 أطنان أغذية فاسدة بالمنشآت الغذائية بالساحل الشمالى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 4 أطنان و215 كجم أغذية متنوعة بالإضافة إلى 1888 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية على عددٍ من المنشآت الغذائية بالساحل الشمالي.

الحملات تأتي لاحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بالمناطق الساحلية تزامناً مع فصل الصيف، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المنشآت من خلال حصولهم على الشهادات الصحية اللازمة، أو المنشآت ذاتها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشان.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 179 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ورفع وعي متداولي الأغذية بثقافة سلامة الغذاء، حيث تم سحب 19 عينة أغذية متنوعة للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم ضبط 52 كيلو و200 جرام أغذية للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 752 محضر جنح صحية حيال المخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشان، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 93 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.