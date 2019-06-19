السيطرة على حريق شقة بحارة الصايغ بجمرك الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك، منذ قليل، إشارة بإندلاع حريق فى شقة بعقار بحارة الصايغ أمام مدرسة الباب الأخضر، دائرة قسم الجمرك.

وإنتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، لموقع البلاغ مع استدعاء عاجل لوحدة الحماية المدنية، للدفع بسيارة مطافي للسيطرة الفورية على الحريق.

وعند معاينة العقار وجد إنه عقار قديم مكون من أرضي وطابق واحد، وإندلع الحريق بالشقة في الطابق الأول ولم يُسفر عنها أي إصابات بشرية، وتم السيطرة على الحريق على الفور.

كما توجدت بالموقع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب محمد سعيد لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، وأيضًا إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحي.