السيطرة على حريق بسيارة اصطدمت بها سيارتين بطريق القاهرة الزراعى بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب إثر اشتعال النيران فيه بسب تصادم سيارتين نقل به عند كوبرى قها القديم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى اتجاه مدينة بنها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل ادارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبرى قها القديم، بطريق مصر الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها، وانتقل على الفور الرائد أحمد على رئيس وحدة مرور طوخ وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.