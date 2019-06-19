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السلطات الماليزية: لم نتلق أى اتصال من خاطفى الصيادين العشرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:43 م
السلطات الماليزية: لم نتلق أى اتصال من خاطفى الصيادين العشرة رجل مسلح-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلن مفوض الشرطة في ولاية "صباح" بشرق ماليزيا عمر مماه، اليوم الأربعاء، أن الشرطة والسلطات الأخرى لم تتلق بعد أي اتصال من المسلحين الذين اختطفوا 10 صيادين على متن قاربين في منطقة لحد داتو الحدودية مع الفلبين في وقت مبكر من فجر أمس الثلاثاء.

 

وقال عمر إن الشرطة لم تتلق كذلك أي معلومات سواء من أصحاب القاربين أو من أسر الضحايا بشأن أي اتصال من الخاطفين، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية للتعليق على آخر تطورات القضية.

 

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت أمس أن عناصر من جماعة أبو سياف المتشددة المتمركزة في الفلبين اختطفوا 10 صيادين كانوا على متن قاربين منفصلين في الساعة الثانية فجراً وهم في طريقهم من منطقة لحد داتو إلى منطقة سيمبورنا.

 

وأفاد عمر في تصريحات أمس أنه تم إنقاذ ستة أشخاص كانوا في أحد القاربين، بينما اختطِف عشرة كانوا في القارب الآخر ونقلوا إلى الفلبين المجاورة.

 

وسبق أن حذر المفتش العام للشرطة عبد الحميد بادور من أن تهديد جماعة أبو سياف التي يعتقد أنها متمركزة في في الفلبين ضد الجزر في ولاية صباح بشرق ماليزيا لا يزال مرتفعاً، نظرا لأن صباح قريبة جداً من الفلبين، ولا يستغرق الأمر سوى حوالي 15 دقيقة بالقارب السريع لدخول الفلبين، بحسب المسؤول.

 


ماليزيا

صيادون

اختطاف

السلطات الماليزية

الفلبين

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