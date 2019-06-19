السفير الكورى بالقاهرة: الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا تحت قيادة السيسى

قال السفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، إن الاقتصاد المصرى يشهد تحسن ملحوظا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن العام المقبل سيتم الاحتفال بمناسبة مرور العام الـ25 على العلاقات المصرية والكورية .

وأضاف فى كلمته خلال ورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إجراء مشاورات بين الجانب المصرى والكورى للتعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ترحيب الجانب الكورى لمزيد من التعاون والاستثمارات فى مصر .