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السفير الكورى بالقاهرة: الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا تحت قيادة السيسى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:42 ص
السفير الكورى بالقاهرة: الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا تحت قيادة السيسى السفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة
كتبت ــ هند مختار

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قال السفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، إن الاقتصاد المصرى يشهد تحسن ملحوظا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن العام المقبل سيتم الاحتفال بمناسبة مرور العام الـ25 على العلاقات المصرية والكورية .

 

وأضاف فى كلمته خلال ورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول التعاون مع كوريا  فى قطاع المشروعات  الصغيرة  والمتوسطة، أنه تم إجراء مشاورات بين الجانب المصرى والكورى للتعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ترحيب الجانب الكورى لمزيد من التعاون والاستثمارات فى مصر .

 

 

 
 

 

 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كوريا ومصر

مجلس الوزراء

معلومات مجلس الوزراء

الاصلاح الاقتصادى

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