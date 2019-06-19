السفير الألمانى يشيد بالاقتصاد المصرى وتعدد الفرص الاستثمارية

كتب عبد الحليم سالم

شهد السفير يوليوس جورج لويي سفير ألمانيا فى القاهرة وعماد غالي - رئيس للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، ويان نوتر - المدير التنفيذي للغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، الاجتماع السنوى للغرفة وعشاء العمل مساء اليوم.

وأكد السفير الالمانى على أهمية العلاقات مع مصر ،ولا سيما أنها تترأس الاتحاد الإفريقى ،وتعد بوابة القارة علاوة على تمتعها بمزايا كثيرة وتاريخ عريق.

وأضاف أن مصر بها فرص استثمارية فى مختلف المجالات خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة ، ويحظى اقتصادها بنمو اقتصادي يبلغ نحو ٥.٥٪؜ ، وكلها أمور مشجعة على توطيد العلاقات الدولية مع مصر.

يأتى اجتماع الغرفة الألمانية حرصاً على تحقيق التواصل الدائم بينها وبين عملائها وسعياً منها إلى مناقشة كافة القضايا الهامة على الساحة الاقتصادية.