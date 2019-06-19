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حتى 15 سبتمبر المقبل..

السعودية تقرر حظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا للثالثة عصراً

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:44 ص
السعودية تقرر حظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا للثالثة عصراً الماء فى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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قالت وزارة القوى العاملة المصرية، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل  تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبيهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى إلى أن وزارة العمل السعودية دعت  أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة فى حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل فى الأعمال المكشوف تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

واستثني القرار العمال الذين يعملون فى شركات النفط والغاز وأعمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما استثنى القرار عدد من المحافظات فى بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة ، حيث تنخفض فى بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل فى الساعات المشار إليها.

 


السعوديه

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