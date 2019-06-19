السجن 5 سنوات لمزارع لإحرازه سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أشرف.ع.خ 33 سنة مزارع بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، مفادها إحراز المتهم سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، من أحد المصادر السرية وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى وعدد من الطلقات بقصد الدفاع عن النفس، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادر المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.