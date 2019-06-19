الرى تشارك الصحة ونائبات البرلمان فى تنظيم ندوة التوعية المائية بالغربية

كتبت أسماء نصار

شاركت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى اليوم الأربعاء، فى ندوة التوعية المائية بمدينة المحلة الكبرى بالتعاون مع رابطة المرأة العربية فرع الغربية.



تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.



وتم توضيح استراتيجية اﻷربع تاءات بمحاورها مجتمعة والهدف المرجو منها على المدى القريب والمدى البعيد للنهوض بالشأن المائي كما أوصت الندوة بضرةرة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات بجمعية منتدى المرأة العربية بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة العاملة وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.









