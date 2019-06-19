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الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفير بريطانى جديد لدى نواكشوط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
الرئيس الموريتانى يتسلم أوراق اعتماد سفير بريطانى جديد لدى نواكشوط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالقصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد "سيمون بيدن" بصفته سفيرًا فوق العادة وكامل السلطة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، الثلاثاء، أن الرئيس بحث مع الدبلوماسي البريطاني التعاون القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه في مختلف المجالات.

من جهته.. قال "بيدن" : "إن بريطانيا لم تكن في البداية تتمتع بسفير مقيم في موريتانيا، لكنها اكتشفت في السنوات الأخيرة أهمية ذلك من أجل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وبالتأكيد أنه مع هذه الانتخابات المقررة السبت المقبل سيكون هناك تغيير، لكننا نأمل في استمرار الأمن والاستقرار الذي استتب في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "أن بلاده تأمل في أن يستفيد الجانبان من الفرص المتاحة؛ لتعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وسأعتني أنا وفريقي المتواجدين هنا في موريتانيا بكل ما من شأنه أن يسهم في ذلك".


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بريطانيا

الرئيس الموريتانى

محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط

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