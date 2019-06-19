الرئيس السيسي يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى وفاة والده

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد لوفاة والده، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.