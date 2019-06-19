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الرئيس السيسي يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى وفاة والده

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:09 م
الرئيس السيسي يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى وفاة والده الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد لوفاة والده، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 


السيسي

ابي احمد

رئيس وزراء اثيوبيا

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