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الرئاسة الكورية الجنوبية: ولى عهد السعودية يزور سول الأسبوع المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:21 م
الرئاسة الكورية الجنوبية: ولى عهد السعودية يزور سول الأسبوع المقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
سول (أ ش أ)

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أعلن المكتب الرئاسى الكورى (البيت الأزرق) اليوم الأربعاء، أن ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور سول الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي قوله إنه من المتوقع أن يعقد مون والأمير محمد بن سلمان الذى يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اجتماعًا فى الـ 26 من يونيو الجاري، في إطار زيارة ولى العهد السعودى التى تستغرق يومين.


وسيناقش الزعيمان خلال محادثاتهما سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة والدفاع.


وتعد هذه أول زيارة لولى عهد سعودى إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وليا للعهد آنذاك بزيارة البلاد، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية فى الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

 


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ولى العهد السعودى

سول

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