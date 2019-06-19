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الدولار يتراجع بعد إبقاء الفائدة الأمريكية دون تغيير

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:10 م
الدولار يتراجع بعد إبقاء الفائدة الأمريكية دون تغيير الدولار _ أرشيفية
رويترز

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هبط الدولار اليوم الأربعاء مع استفادة الأصول عالية المخاطر بعد إعلان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) إبقاء الفائدة دون تغيير فى يونيو، لكنه لمح إلى خفض محتمل بنهاية العام.

وفى ظل تنامى الضبابية الاقتصادية وانخفاض التضخم، قال المركزى الأمريكى إنه "سيتخذ اللازم للمحافظة" على نمو اقتصادى يقترب من عامه العاشر، وأسقط تعهد السابق بتوخى "الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة.

ويبدى حاليًا نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطى استعدادًا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال سبعة من صناع السياسات السبعة عشر إنه سيكون من الملائم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بنهاية 2019، ورأى ثامن أن خفضها ربع نقطة سيكون مناسبا.

وأمام اليورو، هبط الدولار 0.38 بالمئة إلى 1.123 دولار، بينما تراجع 0.77 بالمئة مقابل الجنيه الاسترلينى إلى 1.265 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.45 بالمئة إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الأولية.

 

 


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