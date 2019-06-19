الدقهلية تحتفل اليوم بظاهرة تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل

الدقهلية شريف الديب

تستعد محافظة الدقهلية للاحتفال اليوم الأربعاء بظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى للملاك ميخائيل بكنيسة مارجرجس بصهرجت الكبرى بميت غمر، حيث تحتفل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الآثرية بصهرجت الكبرى، بعيد الملاك ميخائيل بإقامة نهضة وقداس عيد الملاك ميخائيل، حيث يتعامد شعاع الشمس على مذبح رئيس الملائكة الجليل ميخائيل فى عيده يوم 12 بؤونه. والمرافق 19 يونيو.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، و الدكتورة نهاد كمال أستاذ الآثار المصرية القديمة وعدد من القيادات التنفيذية والمهتمين بالآثار ورجال الدين المسيحى.

وقد أعلنت الكنيسة تكرار ظاهرة تعامد الشمس بكنيسة صهرجت الكبرى على مذابح الكنيسة الثلاثة على الترتيب فى مناسبات ثلاث هى عيد الملاك (12 بؤونه) وعيد الشهيد مار جرجس (16 أبيب) وعيد السيدة العذراء (16 مسرى) ويقوم بصلاة القداس الإلهى نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ويشاركه القس يوحنا عطا راعى الكنيسة.