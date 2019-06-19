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الدفاع العراقية: تدمير وكر لتنظيم داعش بضربة جوية فى ديالى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:34 م
الدفاع العراقية: تدمير وكر لتنظيم داعش بضربة جوية فى ديالى الجيش العراقى
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير وكر لتنظيم (داعش) بضربة جوية في قضاء المقدادية بديالي.
 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن طيران الجيش نفذ، استنادًا إلى معلومات مديرية استخبارات وأمن ديالي التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، ضربة جوية في قضاء المقدادية.
 
وأوضحت أن الضربة تم من خلالها تدمير وكر تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في القضاء، وهو عبارة عن غرفة محصنة بأسلاك شائكة تحتوي على أسلحة ومعدات مختلفة.
 
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول (داعش) في أنحاء البلاد؛ لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
 
يذكر أن العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة (داعش) في ديسمبر 2017 بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي ، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة خلافة مزعومة.

الجيش العراقى

داعش

ديالي

التنظيم الإرهابي

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