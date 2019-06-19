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ومقعد النقيب العام..

الخميس.. فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:15 ص
الخميس.. فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تفتح النقابة العامة للأطباء، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة، وذلك يوم الخميس المقبل، 20 يونيه الجارى، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيه 2019.
 
 
ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات لكل المستويات النقابية، يوم الجمعة الثانى من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 علي انه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون احد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء

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