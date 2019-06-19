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الخدمات البيطرية رفع كفاءة 51 وحدة بيطرية وتنفيذ 97 قافلة علاجية بالمجان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:28 ص
الخدمات البيطرية رفع كفاءة 51 وحدة بيطرية وتنفيذ 97 قافلة علاجية بالمجان خدمات بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطري، رفع كفاءة الوحدات البيطرية، حيث تعمل الهيئة على امداد الوحدات والمراكز البيطرية بكافة أنواع الادوية والآلات والمعدات اللازمة لرعاية الحيوان من خلال الادارة العامة للرعاية والعلاج ووفق الامكانيات المادية المتاحة .

أكد   تقرير  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،  أنه من خلال الخطة الموضوعة   لتطوير  الوحدات البيطرية من قبل أعمال الادارة العامة للرعاية والعلاج بالمحافظات  ، تم تمويل و تطوير ورفع كفاءة واحلال وتجديد وانشاء الوحدات البيطرية  لعدد (51) وحدة بيطرية.

وأوضح  تقرير الهيئة ، أنه فى الفترة الأخيرة زاد الطلب على إنشاء الوحدات البيطرية فى الآونة الأخيرة نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربيين، حيث انتشرت هذه الوحدات فى كافة القرى ويتعاون مع الهيئة فى هذا المجال الأجهزة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى لإنشاء وحدات بالجهود الذاتية.

وتابع التقرير، أنه في مجال القوافل العلاجية المجانية تم تنفيذ (97) قافلة علاجية انتاج وتوزيع قصيبات السائل المنوي بغرض التحسين الوراثي فى مجال ادارة الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعى.

 

 


الخدمات البيطرية

الوحدات البيطرية

القوافل العلاجية

تطوير الوحدات البيطرية

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