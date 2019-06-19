الحكومة: فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25 يونيو الجارى

كتبت هند مختار

قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة الذى لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعليه السد العالى ، ستفتح باب تلقى رغبات الطلبات من أهالى النوبة يوم 25 يونيو الجارى لمدة 21 يوما على أن تقدم هذه الطلبات بمحافظة أسوان ، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقى التعويضات خلال 10 أيام من إنتهاء تلقى الطلبات .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن باب التظلمات سيفتح أيضا لمدة 10 أيام ، مضيفا أنه للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدى بواقع 25 ألف جنيه للفدان .

وأوضح أنه سيتم التعويض العينى الأهالى المتضررين من تعليه السد العالى من خلال تمليكهم من الأراضى التى قاموا بالبناء عليها وتحرير عقود بأسم كل مستحق أو ورثته ، لافتا إلى أن هناك بعض المتضررين يستحقون اراضى قابلة للزراعة والبعض الأخر وحدات سكنية.