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الحكومة: فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25 يونيو الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:17 م
الحكومة: فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25 يونيو الجارى عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
كتبت هند مختار

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قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة الذى لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعليه السد العالى ، ستفتح باب تلقى رغبات الطلبات من أهالى النوبة يوم 25 يونيو الجارى لمدة 21 يوما على أن تقدم هذه الطلبات بمحافظة أسوان ، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقى التعويضات خلال 10 أيام من إنتهاء تلقى الطلبات .

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن باب التظلمات سيفتح أيضا لمدة 10 أيام ، مضيفا أنه للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدى بواقع 25 ألف جنيه للفدان .

 

وأوضح أنه سيتم التعويض العينى الأهالى المتضررين من تعليه السد العالى من خلال تمليكهم من الأراضى التى قاموا بالبناء عليها وتحرير عقود بأسم كل مستحق أو ورثته ، لافتا إلى أن هناك بعض المتضررين يستحقون اراضى قابلة للزراعة والبعض الأخر وحدات سكنية.


أهالى النوبة

مجلس الوزراء

التعويضات

السد العالى

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