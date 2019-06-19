الحكومة: رصد11ألف و716متضرر من أهالى النوبة لم يسبق تعويضهم من بناء السد العالى

كتبت هند مختار

قال وزير شئون مجلس النواب ، أنه فى اطار إهتمام رئيس الجمهورية بمشاكل المصريين ، فقد وجه رئيس الحمهورية بحل مشكلات أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى والذى لم يسبق تعويضهم ، مضيفا ان اللجنة التى تم تشكيلها لحصر تعويضات المتضررين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن اللجنة رصدت إجمالى المتضررين ليصلوا ل11716 متضرر بواقع ما يقرب من 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض