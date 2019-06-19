الحكومة توافق على تخصيص أراضى بجنوب وشمال سيناء لإقامة تجمعات تنموية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظتى شمال وجنوب سيناء، لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها فى توسعة وتطوير ميناء العريش، حيث ستتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وادارة وتشغيل الميناء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى إقامة مشروعات (محاجر بيطرية – مجازر آلية)، وذلك نقلًا من الاراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 54251.83 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المدينة الجديدة.