الحكومة تنفى إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر فى إطار خطة تطوير القطاع والتى ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على أن المعاش المبكر نظام اختيارى وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب عاملى شركات الغزل والنسيج.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الـ21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فى هذا القطاع، مُوضحةً أنه جارٍ أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها فى قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير، وأنها بدأت بالفعل فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.