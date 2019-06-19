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الحكومة تدرس شراء 100 جرار جديد وتبدأ تأهيل 90 آخرين للسكك الحديدية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:54 ص
الحكومة تدرس شراء 100 جرار جديد وتبدأ تأهيل 90 آخرين للسكك الحديدية جرارات بالسكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تابع مسئولون فى وزارة النقل مع مسئولى شركة "بومبارديه" العالمية آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك فى مجالات المونوريل الذى سيتم تنفيذه لأول مرة فى مصر والتعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تمت مناقشة إمكانية التعاون في تصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 50 جرار هنشل تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد وإعادة تأهيل 40 جرار "ايدترانس" تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة "بومبارديه" وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات مع تجهيز مكان إضافى بورش آيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.
 
وناقش المسئولون مع تحالف «بومباردييه - المقاولون العرب - أوراسكوم»، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر آخر المستجدات الخاصة بمباحثات اللجنة الفنية للمشروع مع التحالف الفائز والتى تتم بصفة يومية لإنهاء التفاوض على كافة النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالى.
 
وأكد المسئولون على أهمية المشروعين فى ظل الاهتمام بتعظيم منظومة النقل الجماعى سواء داخل القاهرة الكبرى أو فى عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا فى وسائل المواصلات فى مصر.

 


مونوريل

السكة الحديد

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل ٦ اكتوبر

بومباردييه

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