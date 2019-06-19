سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الايطالية تنفى مناقشة فرضية مغادرة منطقة اليورو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:35 ص
الحكومة الايطالية تنفى مناقشة فرضية مغادرة منطقة اليورو رئيس الوزراء الايطالى واليورو
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد رئيس الوزراء الايطالى جوزيبى كونتى على أن حكومته "لم تناقش أبداً"  فرضية الخروج من منطقة العملة الموحدة (اليورو ) فى الاتحاد الأوروبى.

 

ووفقاً لوكالة أكى الإيطالية، اضاف الوزير الايطالى، فى مقابلة مع كلمة له أمام وسائل الإعلام، "نحن أفضل الأوروبيين لأننا لا نملك نهجا عقائدياً" إزاء الاتحاد الأوروبى.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رسالة الرد على المفوضية الأوروبية لتفادى اجراءات عقابية على بلاده لخرقها قواعد المالية العامة الأوروبية، ستحمل  "معناً سياسيا"، حيث يتعين على الاتحاد الأوروبى "عدم الخضوع بالكامل لسيادة الشؤون المالية"، بل استعادة نسبة عالية من السياسة فى جميع  المنابر، من أجل تجنب أن يصبح فى عيون المواطنين مؤسسة- تكنوبوقراطية بعيدة، عن شعوب القارة العجوز.

 


ايطاليا

منطقة اليورو

رئيس وزراء ايطاليا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة