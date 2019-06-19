الحبس 3 سنوات لعاطل لشروعه فى قتل جاره بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس "محمد .أ. ا" عاطل 3 سنوات، لشروعه فى قتل جاره بإحدى قرى مراكز الباجور.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، والمستشار يحيى عدلى حسنى، والمستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، وسعيد أبو صالح.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد الغباشى رئيس مباحث مركز الباجور، من ضبط "محمد .أ. ا" عاطل 3 سنوات، وذلك لشروعه فى قتل جاره بإحدى قرى مراكز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.