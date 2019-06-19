الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء

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حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش تمكنت من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.

كما سيطرت قوات الجيش -خلال المعارك- على عدد من مواقع تمركز المليشيا المطلة على "اليسبل" بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي "عبل"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع تمركز مليشيا الحوثي في منطقة "الشبكة" بالجبهة ذاتها، مما أدى إلى تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية.