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الجيش الليبى يصد هجومًا للمليشيات المسلحة بالقرب من محور طريق المطار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:57 م
الجيش الليبى يصد هجومًا للمليشيات المسلحة بالقرب من محور طريق المطار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة

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صدت قوات الجيش الوطنى الليبى، هجومًا للمليشيات المسلحة بالقرب من كوبرى الفروسية فى محور طريق المطار.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من صد هجوم آخر للمليشيات المسلحة بالقرب من كوبرى الفروسية فى محور طريق المطار، لافتة إلى تمكنها من مصادرة ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش.

وأشار غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى تمكن القوات من محاصرة مجموعة من المليشيات المسلحة خلف مطار طرابلس الدولى.

كان الجيش الوطنى الليبى قد أطلق عملية عسكرية فى الرابع من أبريل الماضى لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.


الجيش الليبى

المليشيات المسلحه

محور طريق المطار

مطار طرابلس

معركه تحرير طرابلس

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