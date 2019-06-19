الجارديان: ترامب يمهد الطريق لـ"أسوأ سباق رئاسى" فى التاريخ الأمريكى الحديث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مهد الطريق لما وصفته بـ"أسوأ سباق رئاسى" في الولايات المتحدة في التاريخ الحديث من خلال حملة انتخابية تعتمد على إعادة استغلال القضايا القديمة والتركيز على إزكاء مشاعر السخط تجاه الديمقراطيين ووسائل الإعلام.

وأضافت أنه قبل أكثر من 500 يوم من انتخابات الولايات المتحدة عام 2020 ، أطلق الرئيس حملته رسميًا أمام 20 ألف شخص من الجماهير في استاد رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا الحيوية ، مما يدل على أن قاعدته ، على الأقل ، لا تزال قوية كما كانت دائمًا.

ولم يبذل ترامب الكثير من الجهد في تقديم رؤية للمستقبل، حيث ركز هو ومؤيديه على أعظم نجاحاته المتعلقة بالترويج لسياسة الشكوى والتظلم، وشيطنة المعارضين، حتى أن هيلارى كلينتون، منافسته المهزومة عام 2016 تعرضت لهجمات جديدة مع هتافات غاضبة تنادى بـ"حجبها"!

وأضافت الصحيفة فى تقريرها الذى أعده مراسلها فى فلوريدا ديفيد سميث، إن هجماته الشرسة والملفقة فى كثير من الأحيان تشير إلى أنه على الرغم من أن الاستفتاء على سجله من المرجح أن ينتهى بهزيمة ، فإن حملته تعتقد أن إثارة الخوف من وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض يمكن أن تنقذ ماء وجهه.