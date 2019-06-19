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التنمية المحلية: مؤتمر "المدن الإفريقية" يستعرض ما حققته مصر خلال 4 سنوات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:24 م
التنمية المحلية: مؤتمر "المدن الإفريقية" يستعرض ما حققته مصر خلال 4 سنوات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة، الذى تنظمه مصر بدءا من اليوم، سيتضمن، عرض مصر لتجربتها فى عدة مجالات لاسيما ما حققته مصر من تنمية حضارية خلال الأربع سنوات الماضية.

 

وأوضح قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، على هامش انطلاق مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، أنه سيتم عرض جلسات تحاور بين المسئولين فى مصر وأفريقيا، لعرض ونقل التجارب والخبرات فى المجالات المختلفة مثل "النقل ، والتخطيط ، والاستثمار، والتضامن الاجتماعى، والبيئة".

 

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية:"وتتضمن الفعاليات عرض ما تم إنجازه فى مجال التنمية المستدامة على مستوى الشأن البيئى والذى تعرضه وزيرة البيئة، ووزارة التنمية المحلية التى ستتناول الشق المتعلق باللامركزية وما تم تحقيقه على مستوى مصر فيما يتعلق بالجزء الخاص بالحكم المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية".

 

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.


المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

اللامركزيه

المحليات فى مصر

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