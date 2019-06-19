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التموين: لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم لــ60 قرشا بالبطاقات التموينية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:43 م
التموين: لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم لــ60 قرشا بالبطاقات التموينية وزارة التموين
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشا بالبطاقات التموينية، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم  للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

 

وأكدت الوزارة، على أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشاً فى حين يُباع للمواطنين بـ5 قروش دون أى تغيير فى السعر، مُضيفةً أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.


التموين

بطاقات التموين

تقرير الشائعات

مجلس الوزراء

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