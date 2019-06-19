التموين تتعاقد على شراء 290 ألف طن قمح مستورد فى مناقصة عالمية

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، على شراء 290 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية من روسيا ورومانيا، وجاءت الكمية المتعاقد عليها مناصفة من الدولتين 180 ألف طن من رومانيا و 110 ألف طن من روسيا .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

كما يجرى فرز القمح الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة لكل مورد على حدى، طبقًا للبيانات المدونة ببطاقة الرقم القومى الخاص به، وطبقًا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتسليم صورة منه للمورد لمطابقته على أصل المحضر الموجود، وأن يجرى تجميع المستندات الخاصة بكل عميل لاستخراج الشيك أو السداد للمورد خلال 48 ساعة.