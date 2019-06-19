سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التمثيل التجارى المصرى في ساو باولو: أكبر بعثة تجارية برازيلية تزور مصر خلال الأسبوع الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:19 م
التمثيل التجارى المصرى في ساو باولو: أكبر بعثة تجارية برازيلية تزور مصر خلال الأسبوع الجارى صادرات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اليوم بالقاهرة فعاليات أكبر بعثة تجارية برازيلية تزور مصر بوفد مكون من 80 ممثل لشركات برازيلية، وتستمر الزيارة حتى 23 الجاري.
 
وتتضمن فعاليات البعثة تنظيم منتدى اقتصادي لاستعراض إمكانيات تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، كما سيتم تنظيم اجتماع رجال أعمال بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
ووفقا لرئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو المستشار التجاري محمد الخطيب، فإن مجالات التعاون بين البلدين تتضمن مشروعات البنية التحتية، الإنشاءات، التعاون في مجال السياحة والطيران، انتاج وتجارة السكر والإيثانول.
 
ويأتي على رأس الوفد البرازيلي عدد من الشخصيات البرازيلية البارزة منها حاكم ولاية ساو باولو الأسبق، عمدة مدينة باريتوس، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر البرازيلي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية، رئيس هيئة تنظيم الكهرباء.
 
هذا ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 2 مليار دولار في عام 2018، ومن أهم بنود الصادرات المصرية الاى البرازيل كل من الأسمدة، الأثاث، التوابل والأعشاب، الرخام والجرانيت، الأقطان والخيوط والغزول والملابس الجاهزة، منتجات الحرف اليدوية، أما أهم الواردات المصرية من البرازيل فتتركز في اللحوم، الدواجن، الصويا، الذرة، السكر، القهوة، والمواشي الحية. 
 
ويأتي التقارب التجاري المصري - البرازيلي في ظل دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والبرازيل حيّز النفاذ في الأول من سبتمبر 2017، وتتضمن الاتفاقية إعفاء معظم الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية وحصول باقي المنتجات على تخفيضات جمركية مختلفة وذلك عند تصديرها إلى أي من دول تجمع الميركوسور.
 
ومن ناحية أخرى شارك المكتب التجاري في البرازيل في معرض Fispal Food Service   بمدينة ساوباولو خلال الفترة 11-14/6/2019، حيث تم الاجتماع بعدد من الشركات البرازيلية العارضة بالمعرض بغرض الترويج للمنتجات المصرية وتحديدا الزيتون وزيت الزيتون، التمر، التوابل والأعشاب، العصائر، الطماطم مجففة، والخرشوف، والكركديه.
 
ونجح المكتب التجاري في الحصول على فرص تصديرية مبدئية يقدر إجمالي قيمتها بنحو 12 مليون دولار لهذه المنتجات، وسيقوم المكتب خلال الفترة القادمة بالمتابعة مع الشركات المهتمة لتحويل هذه الفرص إلى تعاقدات حقيقية. 
 
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الخطيب بمشاركة رسمية كبيرة للشركات المصرية في الدورات القادمة لهذا المعرض لما يوفره من فرص ضخمة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وبما يخدم استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات من هذا القطاع الهام.
 

التمثيل التجاري

البرازيل

البعثات التجارية

صادرات مص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة