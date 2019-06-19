التعليم العالى: قبول الوافدين بالجامعات بما يعادل 75% للطب و70% للأسنان والصيدلة

أعلنت الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين فى الجامعات المصرية بتنسيق الوافدين 2019، إذ تقوم الإدارة المركزية للوافدين بقبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من بلدهم بعد استيفاء الطالب المعادلة الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

الحدود الدنيا للكليات "للطلبة الوافدين" كما أعلنتها الوزارة :-

الطب 75 %

طب الأسنان 70 %

الصيدلة 70 %

العلاج الطبيعى 65 %

الطب البيطرى 65 %

الهندسة 65 %

التخطيط العمرانى 65 %

فنون جميلة "عمارة" 65 %

الزراعة "هندسة زراعية" 65 %

الحاسبات والمعلومات 65 %

العلوم 55 %

العلوم الصحية 55 %

علوم الثروة السمكية والمصايد 55 %

البنات للعلوم 55 %

الفنون التطبيقية 55 %

الاقتصاد والعلوم السياسية 75 %

الإعلام 70 %

الألسن 55 %

باقى الكليات 50 %