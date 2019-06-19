التخطيط: 50% من الوظائف الحالية ستختفى بعد 4 سنوات

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الإقتصادى لوزيرة التخطيط، أنه من بين الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها مصر ميكنة الخدمات الحكومية وهى إحدى آليات مواجهة الفساد، موضحة أن الحماية الاجتماعية أمر هام فلا يمكن القيام بإصلاحات اقتصادية دون حماية إجتماعية.

وأضافت خلال كلمتها بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى جيد وهناك تحسن فى مختلف القطاعات وتم الوصول لمعدل نمو 5.5%، متوقعة معدل نمو 6.5% العام المالى الحالى.

ولفتت إلى أن من بين مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية أن معدلات البطالة انخفضت أيضا، والمال أصبح سلعة حرة، لافتة إلى أنه من بين التحديات التى تواجه الحكومة هى خلق فرص عمل خاصة وأنه بعد أربع سنوات من الآن فإن 50% من الوظائف الحالية ستختفى.

وقالت إن مجلس إدارة صندوق مصر السيادى سينعقد الأسبوع القادم فى أول إجتماع له.