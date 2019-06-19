الرئيسية أخبار عالمية البنتاجون: عملية نشر 1000 جندى فى الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:56 م الجيش الامريكى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ، ان عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط ، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع. واضاف بقوله "إنه لا يسعى للحرب مع إيران لكنه "مستعد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة" الجيش الامريكى الشرق الأوسط صواريخ باتريوت طائرات مسيرة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة واشنطن بوست: اضطراب قيادة بالبنتاجون للمرة الثانية فى 6 أشهر الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:54 ص البنتاجون: إرسال مقاتلات "إف 15" الأمريكية إلى قاعدة الظفرة بالإمارات الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:05 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟ أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة المزيد من Trending Plus
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