البنتاجون: عملية نشر 1000 جندى فى الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت

رويترز

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ، ان عملية نشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط ، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.

واضاف بقوله "إنه لا يسعى للحرب مع إيران لكنه "مستعد للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة"